Cacao: la Côte d'Ivoire et le Ghana attaquent les géants chocolatiers Hershey et Mars

La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont accusé lundi les multinationales Hershey et Mars de refuser de payer la prime spéciale pour les planteurs négociée l'an dernier et suspendu les programmes de certification de Hershey.