Burkina Faso: un projet pour aider les veuves et orphelins des militaires morts au front

© Copyright : le360 Afrique/Ouédraogo

Le Burkina Faso, entre deux cent (200) et cinq cent (500) militaires ont perdu la vie au front en combattant pour la nation. Au regard de cette réalité, le projet Go PAGA veut faciliter l’insertion économique des veuves et orphelins de militaires afin de les aider à surmonter certaines difficultés.