Burkina Faso: la menuiserie en rotin indémodable malgré la rude concurrence

Moustapha Konté, jeune rotinier, persévère malgré les défis auxquels fait face son art. Les meubles en rotin faits de lanières et de bambous continuent de garder leur charme et de faire face à l'ébénisterie qui utilise le bois, la colle et les pointes.