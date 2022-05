Boom du mobile money: l'Afrique du Nord et australe toujours à la traîne, voici les raisons

L’Afrique a accaparé 70% du volume des transactions financières via mobile dans le monde estimé à plus de 1.000 milliards de dollars. Ce volume est porté par l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, tandis que le Nord et le Sud affichent toujours un grand retard. Détails.

Par Moussa Diop