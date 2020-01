© Copyright : AFP

Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne a eu, vendredi à Mascate, des entretiens avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, au sujet de l'indemnisation des familles des victimes du crash de l'avion ukrainien à Téheran, qui a coûté la vie à 176 passagers.

Les deux parties ont "discuté du devoir qu'a l'Iran envers les familles des victimes – y compris l'indemnisation", selon un communiqué du ministère canadien.

Au cours de cette entrevue, M. Champagne a réitéré l'appel lancé jeudi par le groupe international de coordination et d'intervention pour les victimes du vol PS752 en faveur d'un accès complet en Iran afin de fournir des services consulaires, d'identifier les victimes et de participer à une enquête approfondie et transparente.

Les ministres canadien et iranien ont aussi évoqué "la nécessité d'une analyse transparente des données de la boîte noire, ce à quoi l'Iran a consenti". Ils se sont engagés à poursuivre les discussions à mesure que la situation évolue afin que justice soit rendue aux familles des victimes.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi l'octroi d’une aide financière d’urgence de 25.000 de dollars canadiens pour chacun des 57 citoyens et 29 résidents permanents pour aider les poches à faire face aux dépenses funéraires et de déplacements nécessaires. Il a en outre indiqué avoir demandé à Téhéran d'envoyer les boîtes noires de l'avion ukrainien en France pour analyse.

Le Canada, l'Ukraine, la Suède, l'Afghanistan et le Royaume-Uni, tous membres du groupe international, ont convenu d’un cadre de coopération avec l’Iran afin de fournir aux familles et aux proches de toutes les victimes "apaisement, imputabilité, transparence et justice".

Un total de 176 personnes, dont 57 Canadiens, ont péri dans le crash de l’avion ukrainien abattu accidentellement mercredi dernier par un tir de missile iranien, dans la foulée de la riposte iranienne à l'assassinat du général Soleimani à travers le lancement d'une vingtaine de missiles sur deux bases militaires utilisées par des militaires américains en Irak.