Attal-Séjourné ou de Davos à la promotion canapé

Le 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé par Emmanuel Macron en tant que nouveau Premier ministre. Cette date est par certains aspects assez lugubre du point de vue de l’Histoire de France, puisque c’est le 9 janvier 1431 que débuta le procès de Jeanne d’Arc par les Anglais. Mais c’est aussi le 9 janvier 2007 que Steve Jobs présenta son premier iPhone. Comme quoi, avec la numérologie, on peut faire dire aux chiffres ce que l’on veut.

Redevenons sérieux un bref instant. À 34 ans, Attal devient de fait le plus jeune Premier ministre de toute l’Histoire de la République française. Mais sait-on réellement qui il est?

Issu d’une mère dont les origines remontent à l’aristocratie russe et d’un père d’origine juive tunisienne, le jeune Gabriel a eu une trajectoire politique en apparence bien monotone: 10 ans au Parti socialiste, de 2006 à 2016, avant de rejoindre En marche, le nouveau parti d’Emmanuel Macron.

Député, puis ministre et enfin Premier ministre, il n’a, pour le dire concrètement, jamais réellement travaillé de sa vie. Il a par conséquent consacré cette dernière à se forger une carrière, financée par le contribuable français.

Mais là où les choses deviennent intéressantes, c’est au niveau de ses appartenances idéologiques et extra-politiques, puisque le jeune Gabriel Attal est un «Young Global Leader» (promotion 2020). Le Forum des Young Global Leaders est une organisation créée par Klaus Schwab et affiliée au World Economic Forum. Son objectif officiel, comme figurant sur leur site internet, est d’«accélérer l’impact d’une communauté diversifiée de dirigeants responsables, au-delà des frontières et des différents secteurs, pour façonner un avenir plus inclusif et durable». Rien que ça!

Cependant, les éléments de langage utilisés par Klaus Schwab lui-même laissent entrevoir une politique d’entrisme idéologique et politique qui ne semble pas coller avec le discours bisounours que l’on retrouve sur le site officiel. Lors d’une conférence donnée en 2017 à la Harvard Kennedy School, Schwab affirme sans broncher que «nous avons pénétré les cabinets (présidentiels et gouvernementaux)». Il y affirme également que plus de la moitié du cabinet du Premier ministre canadien est constituée de Young Global Leaders, de même qu’Emmanuel Macron et l’ancien président argentin Mauricio Macri. Pour les plus sceptiques, et vous avez raison de l’être, vous pouvez écouter ce passage à partir de la minute 18:16.

Le très sérieux magazine politique anglais The Spectator a même consacré un article à ce sujet, suite à la nomination de Gabriel Attal, intitulé «Gabriel Attal et l’ascension implacable des “leaders mondiaux” de Klaus Schwab».

Ainsi, Gabriel Attal, éphémère ministre de l’Éducation (un peu plus de 5 mois) et désormais Premier ministre, est-il mandaté, faute d’être élu, pour reprendre la relève de Macron en 2027? Mais de quelle relève s’agit-il? Celle qui consiste à liquider tous les facteurs de puissance de la France? Liquider son corps diplomatique? Son industrie et sa souveraineté? L’avenir nous le dira, même si j’ai déjà ma petite idée à ce sujet.

Sur un autre volet, la nomination du nouveau sinistre, pardon, du nouveau ministre français des Affaires étrangères a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Et ce, autant en France qu’au Maroc.

Alors, concernant Stéphane Séjourné, non, il n’est pas un «Young Global Leader». Il est juste l’ex-amant de Gabriel Attal, avec lequel il aurait, nous dit-on, rompu en 2022. Comme par hasard, à peu près un an avant d’intégrer le gouvernement. De quoi évacuer formellement tout soupçon de conflit d’intérêts. Permettez-moi d’en douter quand même, d’autant qu’il n’est pas tout à fait exclu que la nomination de Séjourné ait été faite à la demande de Gabriel Attal. Ou est-ce l’inverse? Sachant que Séjourné fut conseiller et fait partie de la garde rapprochée de Macron depuis 2014. À l’époque, Macron était ministre de l’Économie.

Ne dit-on pas que l’amour peut déplacer des montagnes? Ça, personnellement, j’en doute, mais il peut, pour le coup, nommer des ministres…

Mais là où le bât blesse, c’est que Séjourné, qui, j’espère, ne séjournera pas longtemps à ce poste, est un marocophobe invétéré. Son activisme suspect contre le Maroc lors de l’affaire Pegasus, mais aussi ses initiatives qui ont abouti au vote de deux motions au Parlement européen hostiles au Maroc, sont de mauvais augure pour l’avenir des relations entre le Maroc et la France. Malgré son charme, Rachida Dati n’y pourra pas grand-chose…