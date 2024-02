Après un incident mortel avec Taïwan, la Chine renforce ses patrouilles

Après la mort mercredi de deux ressortissants chinois, pris en chasse par les autorités taïwanaises près des îles Kinmen, situées à quelques kilomètres de la ville de Xiamen dans la province du Fujian (est de la Chine), mais sous contrôle des autorités de Taïwan, la Chine a indiqué ce dimanche «renforcer» ses patrouilles dans cette zone.

Selon les autorités chinoises, un bateau de pêche, avec à son bord quatre personnes, a été chassé par les autorités taïwanaises des eaux du territoire insulaire, provoquant le naufrage de l’embarcation et la chute à l’eau de l’équipage. Deux personnes sont décédées.

Les garde-côtes chinois ont lancé des patrouilles d'application de la loi dans la zone maritime Xiamen-Kinmen afin de protéger la vie et les biens des pêcheurs, a déclaré dimanche leur porte-parole des garde-côtes Gan Yu.

Les garde-côtes taïwanais ont déclaré avoir pris en chasse ce hors-bord venu de Chine continentale, qui s’était introduit dans des eaux de Kinmen où ils ne pouvaient pas se rendre. L’embarcation a ensuite chaviré, ont-ils indiqué.

«Les gardes-côtes du Fujian vont renforcer la présence des forces de l’ordre en mer et effectueront des patrouilles régulières dans les eaux autour de Xiamen et de Kinmen», a indiqué Gan Yu, un porte-parole des gardes-côtes chinois. Cette décision vise à «maintenir le bon ordre des opérations dans les eaux concernées et à protéger la vie et les biens des pêcheurs», a-t-il souligné dans un communiqué.

Après l’incident, le Bureau chinois des Affaires taïwanaises avait exhorté les autorités insulaires «à faire immédiatement la lumière sur l’incident». De l’autre côté, le Conseil des Affaires du continent, l’organisme taïwanais chargé des relations avec Pékin, avait défendu ses garde-côtes et déploré que l’équipage du bateau «ait refusé de coopérer».

La Chine estime que Taïwan est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Pékin dit espérer une «réunification pacifique» avec les 23 millions d’habitants de l’île, mais n’a jamais exclu l’emploi de la force pour y parvenir.

Les relations Pékin-Taipei sont tendues depuis 2016 et l’élection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, du Parti démocrate progressiste (DPP), pro-indépendance et favorable notamment à des liens culturels plus distendus avec la Chine continentale. L’élection en janvier 2024 de son successeur Lai Ching-te, du même parti, a encore tendu les relations bilatérales.