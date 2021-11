Après Abidjan et Dakar, Nouakchott va abriter la 4e édition des Financial Afrik Awards

Une séance de la précédente édition des Financial Afrik Awards.

Nouakchott va abriter les 16 et 17 décembre la 4e édition des Financial Afrik Awards. Une journée sera dédiée aux opportunités d’investissement en Mauritanie. Les lauréats des prix Financial Afrik Awards et la liste des «100 personnalités qui transforment l’Afrique», seront dévoilés à l'occasion.

Par Moussa Diop