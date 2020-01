Algérie: dégradation de la santé d'un défenseur des droits humains incarcéré

La santé de Kaddour Chouicha, un défenseur des droits humains en Algérie condamné à un an de prison ferme, se "dégrade" et est "très inquiétante", ont averti lundi son avocat et sa famille à la veille de son procès en appel.