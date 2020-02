Alger apporte son assistance financière à Tunis, à raison de 150 millions de dollars

En marge de la visite du président tunisien Kaïs Saïed, Alger a décidé d’accorder une assistance financière à son voisin de l'Est. Un dépôt de 150 millions de dollars sera donc effectué à la Banque centrale tunisienne, et Tunis bénéficiera, en plus, de facilités de paiement pour ses hydrocarbures.

Par Karim Zeidane