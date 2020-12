Afrique de l'Ouest: la plus sévère crise alimentaire depuis des décennies

Au village d’Angoual Tanko au Niger, Sakina Mato est membre d’une entreprise de traitement de cacahuètes.

L'Afrique de l'Ouest connaît l'une des crises alimentaires et nutritionnelles "les plus graves de ces dernières décennies", alimentée par une crise sécuritaire "paroxystique", ont alerté jeudi les experts du Réseau de Prévention des Crises alimentaires (RPCA) et du club Sahel de l'OCDE.