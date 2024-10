Vidéo à la demande: Forja sacrée meilleure plateforme en Afrique en 2024

La plateforme de vidéo à la demande (Video on demand-VOD) Forja vient d’être sacrée meilleure plateforme en Afrique en 2024. Créée par la SNRT pour héberger les séries et téléfilms diffusés sur l’ensemble de son bouquet, cette plateforme figure dans le palmarès de la 6ème édition de l’African Digital Summit, qui a pris fin le 9 octobre. Forja a remporté le Prix de «Best digital platform» pour sa meilleure expérience consommateur.

Cette récompense consolide les bonnes performances de cette première plate-forme de la vidéo à la demande (VOD) publique et 100% marocaine. Depuis son lancement en avril 2024, ce service digital attire de plus en plus l’intérêt des jeunes. À fin août 2024, la plateforme a enregistré 6.566.152 vues, après le téléchargement de l’application sur smartphones par 737.000 utilisateurs. Au Maroc, ce sont 187.610 utilisateurs qui sont actifs.

La plateforme Forja de la SNRT élue meilleure plateforme digitale lors de l'African Digital Summit 2024



Plateforme publique de VOD, Forja offre un catalogue composé de 4.000 heures de programmes et de contenus marocains à l’instar de feuilletons, de pièces de théâtre télévisées, films et documentaires. Le contenu de cette plateforme au design épuré est accessible via différents supports électroniques connectés, notamment les smart TV, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.