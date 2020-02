© Copyright : DR

Ce n’est pas un gag, ni une rumeur. La célèbre série Friends est de retour. Les acteurs, eux-mêmes, l’ont confirmé de concert.

La bande de copains, la plus célèbre de l’histoire de la télé, va se réunir à nouveau. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer, les principaux acteurs de la série, ont annoncé de concert, ce vendredi 21 février, ce retour via leurs Instagram. «It's happening…» («Ça va se faire...»), ont-ils affirmé.

Les amateurs de Friends peuvent donc se frotter les mains.

La plateforme de streaming HBO Max a pour sa part confirmé l’information. «Après 15 ans, neuf mois et un nombre incalculable de demandes de fans à travers la planète, le casting de Friends se reformera en exclusivité», a-t-elle annoncé dans un communiqué.

