Rachid Niny lance un nouveau magazine mensuel baptisé «Al-Akhbar»

Le premier numéro du nouveau mag du groupe Awal Media. paru cette semaine, donne le ton. Il s’agit «d’une tentative consciente de combler ce vide alarmant sur le marché de la lecture en langue arabe», lit-on dans l’éditorial du directeur de la publication, Rachid Niny. En plus de la version papier, une version numérique payante du magazine est également prévue.

Le nouveau média se veut généraliste et propose tous les genres journalistiques: enquêtes, reportages, interviews, etc. En couverture du premier numéro, un sujet d’actualité, révélant une autre facette du monde des influenceurs marocains. Le dossier principal est quant à lui consacré aux élus et responsables impliqués dans des affaires de détournement de deniers publics.

Le lecteur trouvera également dans ce numéro une enquête sur les raisons expliquant la réticence des Marocains à faire don de leurs organes. Au menu également, plusieurs entretiens avec des personnalités politiques, notamment Mehdi Bensaid, Nizar Baraka, Mohcine Jazouli, Khaoula Lachguar et Ilyas El Omari.

La couverture du premier numéro du mensuel «Al-Akhbar Al-Shahry»