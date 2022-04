© Copyright : DR

Mosaik, une radio sur le judaïsme marocain, verra le jour en septembre 2022. La construction de ses studios, basés à Casablanca, est en cours de finalisation. Les détails avec Jacques Knafo, l'initiateur du projet.

Une radio sur le judaïsme sera lancée en septembre 2022. L’initiateur de ce projet, Jacques Knafo, membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, a confirmé cette information pour Le360.

Le dossier a été déposé à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) pour l’octroi d’une licence, et les statuts sont en train d’être revus.

«La HACA nous a demandé des précisions dans le statut juridique et nous devons nous conformer au cahier des charges des radios privées. On va redéposer le dossier bientôt», explique celui qui est également membre de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Dans un premier temps, la radio, qui s’appelle Mosaik, sera d’abord digitale, en format webradio, avant d’être déployée sur les ondes FM une fois que la HACA aura accordé sa licence. «C’est une radio axée sur le socio-culturel et qui sera émise dans un premier temps à Casablanca, Rabat et Marrakech et par la suite elle sera élargie à d’autres villes comme Fès et Tanger», précise Jacques Knafo.

Les studios, situés dans le centre-ville de Casablanca, vers l’ancienne médina sont en cours de finition et l’équipe est en cours de constitution. «Nous avons déjà approché plusieurs personnalités comme Nadia Salah, Gabriel Banon et Mustapha Sehimi pour qu’ils puissent participer à cette radio et apporter leur contribution en animant des émissions et des débats-ouverts», affirme cet interlocuteur.

Jacques Knafo souligne que Mosaik s’adressera en premier lieu à la diaspora juive d’origine marocaine, constituée de plus d’un million de personnes, et aussi atteindre le monde rural au Maroc, berceau du judaïsme marocain.

L’objectif de cette radio qui parlera en darija, en hébreu, en amazigh et en français, selon son initiateur, est de mettre en valeur le patrimoine judéo-marocain.

Dans le tour de table, on retrouve Jacques Knafo, l’actionnaire principal, et un partenaire français du monde de la finance. D’autres partenaires devraient entrer dans le capital de la radio, dont l’investissement initial se chiffre à 10 millions de dirhams, hors immobilier.