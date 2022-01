© Copyright : DR

Sur le plateau de CNews, l’ancien député socialiste Julien Dray a choisi le roi Mohammed VI, comme étant personnalité ayant le plus marqué l’année 2021.

«J’ai choisi une personnalité dont on ne parle pas et qui a réussi des choses extraordinaires. Il s’agit du roi du Maroc, Mohammed VI», a expliqué l’ancien député socialiste et co-fondateur de SOS Racisme, Julien Dray, invité par un journaliste de CNews à désigner la personnalité qui aura, à son avis, marqué l’année 2021.

Julien Dray a mis en avant la réussite des élections législatives, communales et régionales du 8 septembre, la reprise des relations diplomatiques avec Israël, mais aussi les efforts et moyens qui ont été mobilisés au Maroc dans le contexte de la lutte contre la pandémie.

«Le Maroc a très bien géré la pandémie, de manière solidaire», a expliqué l’ancien député PS, ajoutant que «le roi Mohammed VI a joué un rôle positif pour son pays».