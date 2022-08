© Copyright : DR

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA) appelle ce dimanche à un traitement médiatique équitable du sport féminin, saluant l'effort de médiatisation lors de la participation de l’équipe nationale de football à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 (CAN 2022).

Lors de sa réunion plénière tenue vendredi dernier, le CSCA a pris note de l’effort et de la mobilisation exceptionnels déployés par les radios et télévisions publiques et privées, pour assurer une médiatisation importante à la participation de l’équipe nationale féminine à la CAN 2022, indique un communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA).

Le CSCA a indiqué qu’au-delà de la retransmission et de la couverture des rencontres de cette compétition footballistique continentale, la médiatisation a permis une visibilisation inédite de la présence des femmes dans l’espace public sportif: terrains, tribunes, entraînements, points de presse et événements parallèles… Pour le CSCA, cette médiatisation a également été à l'origine d'un engouement et d'un enthousiasme populaire ainsi que d'un intérêt collectif sans précédent pour une équipe nationale féminine.

«Considérant les nombreux enseignements de cette expérience, le CSCA appelle à la multiplication des retransmissions sportives consacrées au sport féminin, à la représentation de l’expertise féminine et à un traitement plus conséquent de la question du sport féminin, à travers notamment le renforcement de la place et de la participation des femmes dans l’ensemble des programmes ayant trait au sport», explique le communiqué.

Le CSCA rappelle à cette occasion que la médiatisation du sport féminin contribue à la promotion de la représentation équitable des femmes dans les médias et au renforcement de la culture de la parité et de l’égalité de genre au sein de la société, souligne le CSCA, ajoutant que les valeurs positives du sport ainsi que la popularité et le potentiel d’audience des compétitions sportives offrent une opportunité de visibilité des femmes dans des positions de performance, de leadership et de contribution au rayonnement du pays.

La promotion du sport féminin à la télévision et à la radio est un moyen à même de consolider la contribution des médias à l’expression de la diversité et à l’évolution des droits des femmes, explique la HACA, qui indique que cette médiatisation est également susceptible de favoriser l’accroissement de la pratique du sport par les femmes et d’avoir de ce fait un effet positif sur la santé publique.