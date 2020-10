© Copyright : DR

La chaîne de vêtements américaine Gap a annoncé mardi 20 octobre qu’elle fermait définitivement toutes ses boutiques en Europe.

Fortement éprouvée par la crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus, l’enseigne de mode a dû prendre une décision radicale en annonçant la fermeture de toutes ses boutiques en Europe d’ici juillet 2021, selon des informations rapportées par le journal Le Monde.

Bien que la marque américaine, fondée par Doris et Don Fischer à San Francisco en 1969, ait annoncé début 2020 avoir pour objectif de faire 90 millions d’économies par an, celle-ci n’a pas résisté à l’onde de choc causée par les restrictions sanitaires et qui lui a occasionné une perte de 62 millions d’euros au deuxième trimestre de cette année.

Au total, ce sont près de 120 boutiques qui devront baisser le rideau.