SIM AFRICA 2025: révolutionner l’éducation en santé grâce à la simulation et à l’innovation

directeur délégué de la FM6SS, Amine Tehraoui, ministre de la Santé, Azzedine El Midaoui, ministre de l'Enseignement supérieur, Mohammed Chahbouni, directeur du Centre international Mohammed VI de simulation en sciences et santé, lors de la conférence Sim Africa 2025.

Ce rendez-vous incontournable a réuni experts, chercheurs, enseignants et professionnels de santé pour échanger autour des dernières avancées en simulation, intelligence artificielle et robotique appliquées à la formation en sciences de la santé.

Deux événements en un: une approche multidisciplinaire

· Le 2ème Congrès Africain sur la Simulation en Sciences et Santé.

· Le 1er Congrès Africain de la Pédagogie en Sciences de la Santé.

Ces rencontres d’envergure continentale ont mis en lumière les innovations pédagogiques et les nouvelles approches d’apprentissage, en intégrant des outils avancés comme la simulation clinique, la robotique médicale et l’intelligence artificielle.

Un programme scientifique de haut niveau

SIM AFRICA 2025 a proposé un programme diversifié, structuré autour de conférences plénières, panels, masterclasses et ateliers pratiques.

Des sujets stratégiques abordés par des experts internationaux:

· Les stages hospitaliers et leur encadrement: Développement des référentiels et optimisation de l’apprentissage clinique.

· L’évaluation en santé : Utilisation de la simulation et des outils numériques pour améliorer les compétences des étudiants.

· L’intégration de la simulation dans l’enseignement : Rôle clé des technologies immersives dans la formation en santé

· Les réformes pédagogiques en sciences médicales: Vers une université 4.0.

Ateliers et masterclasses en simulation avancée

SIM AFRICA 2025 a proposé des sessions immersives couvrant plusieurs disciplines:

· Chirurgie robotique en spécialités viscérale, urologique, thoracique et gynécologique.

· Radiologie et endoscopie : Pratiques avancées et exploration des nouvelles technologies.

· Simulation immersive en médecine d’urgence: Entraînement aux situations critiques (arrêt cardiorespiratoire, urgences traumatiques, stroke unit, etc.)

· Médecine dentaire et pharmacie : Innovations pédagogiques et approches interactives.

· Ingénierie de la santé et intelligence artificielle : Nouvelles technologies et impression 3D au service de la formation médicale.

Un appel à contributions pour enrichir le débat scientifique

Dans le cadre de cet événement, un appel à communications a été lancé afin de permettre aux chercheurs et professionnels de partager leurs travaux à travers des présentations orales et posters scientifiques.

Un carrefour d’échanges et de networking

Avec plus de 2.000 participants, SIM AFRICA 2025 a offert un cadre privilégié pour renforcer les collaborations académiques et professionnelles, échanger avec les leaders du secteur et anticiper les évolutions futures de l’éducation en sciences de la santé.