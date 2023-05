Restauration: Yamed Group et Moma Group s’allient en créant une joint-ventre au Maroc

Le partenariat conclu entre Moma Group et Yamed Group se déploiera via la création de Moma Group Maroc, joint-venture détenue à parité par les deux entités, précise un communiqué conjoint. La nouvelle société, dont le démarrage effectif est prévu au cours de l’été 2023, s’appuiera sur les concepts et les marques de Moma Group -en France et dans le monde- et sur l’expertise locale de Yamed Group. Avec l’ambition d’ouvrir une dizaine d’établissements de restauration haut de gamme dans les prochaines années, principalement à Marrakech et Casablanca, avec des concepts de divertissement novateurs.

Lire aussi : La cheffe marocaine Meryem Cherkaoui va ouvrir un restaurant 100% féminin à Marseille

Moma Group opère de nombreuses adresses prestigieuses en France et à l’international, parmi lesquelles on citera Le Bœuf sur le toit, le Manko, le Noto ou encore le Casa Amor. Moma Group est ainsi implanté, outre Paris et Saint-Tropez, à Saint Barth, Marseille, Lyon et bientôt à Londres, Athènes et Doha.

Pour sa part, Yamed Group est présent sur toute la chaîne de valeur du secteur de l’immobilier à travers ses lignes de métiers qui vont de la gestion d’actifs à l’administration de biens en passant par la promotion immobilière, l’architecture et la maîtrise d’ouvrage déléguée.