Le Groupe Ozone Environnement et Services s’est vu décerner, vendredi 27 novembre 2020, à Marrakech, deux grands prix lors de la cinquième édition du concours «G2T Global Awards».

Ces deux grands prix ont été remportés dans la catégorie des services environnementaux. Le premier prix revient à Aziz El Badraoui, PDG du Groupe Ozone, lauréat du prix «Best Arabian CEO 2020».

En outre, le Groupe Ozone a remporté le prix «Best Arabian Company 2020» de la meilleure entreprise dans sa catégorie à l’échelle du monde arabe.

Le Groupe Ozone Environnement et Services avait reçu, lors de la quatrième édition du même concours les prix du «Best Arabian CEO 2018», du «Best Manager of an Arabian Company 2018» et le trophée «Best Arabian Company 2018» de la meilleure entreprise à l’échelle du monde arabe dans la catégorie «Services».