Casablanca: l’Étoile Real Estate présente l’Étoile Marine, l’exclusivité en front de mer à Aïn Diab 

Située au début du prestigieux boulevard de Biarritz, dans le quartier d’Aïn Diab, l’Étoile Marine jouit d’une localisation exceptionnelle, offrant un équilibre entre sérénité et accessibilité. Les futurs propriétaires découvriront un havre de paix, offrant les dernières possibilités de vues panoramiques sur l’océan à Casablanca, au sein d’une architecture qui redéfinit l’élégance et le confort.

Abdou Lahlou et Ismaïl Benjelloun, architectes du projet, présentent l’Étoile Marine comme «une source de grande fierté, à la fois pour le groupe, reconnu pour son exigence, mais aussi pour la ville de Casablanca». «Nous sommes conscients de l’importance de saisir cette rare opportunité pour valoriser cet emplacement exceptionnel», ajoutent-ils.

D’un côté, en magnifiant les 40 lots de terrains, qui offrent la chance rarissime de profiter du front de mer sans quitter Casablanca, et d’un autre côté, en imaginant une résidence de 30 villas, intimiste, aux espaces verts maximisés et entièrement piétonne grâce au stationnement en sous-sol commun. L’ambition d’Étoile Real Estate? Faire de l’Étoile Marine le digne ambassadeur du savoir-vivre à la casablancaise, et pour emprunter l’expression anglo-saxonne, en faire un «state-of-the-art way of life».

Après le succès de ses premiers projets, à savoir l’Adresse du CIL et l’Adresse d’Anfa, l’Étoile Real Estate invite à découvrir l’opportunité unique que représente l’Étoile Marine, un projet qui redéfinit le luxe à Casablanca et propose une vision résolument moderne du cadre de vie de prestige.