Le binôme, composé de Amine Zarouk et de Mehdi Alaoui, a été élu hier, mercredi 15 janvier à Casablanca, à la tête de la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (Apebi).

Amine Zarouk a été porté à la présidence de l’Apebi et Mehdi Alaoui à la vice-présidence, en recueillant 224 voix, contre 174 pour le binôme composé de Youssef El Alaoui et de Abdellatif Tarhine.

Avec leur programme, baptisé «Au service du progrès», qui s’articule autour de 5 axes, le binôme Amine Zarouk-Mehdi Alaoui compte satisfaire les besoins des membres en termes de business, tout en généralisant l’accès des adhérents de cette fédération aux marchés et aux opportunités d’affaires.

A cette occasion, Amine Zarouk s’est dit «honoré et très ravi» de la confiance placée en lui, ainsi qu'en Mehdi Alaoui, par les différents membres de l’Apebi. Il a par ailleurs félicité, par la même occasion, sa prédécesseure, Saloua Karkri-Belkeziz, qui a mené son mandat à la tête de la Fédération avec «efficacité et clairvoyance» au cours des quatre dernières années.

Amine Zarouk a indiqué que lui-même, et le nouveau vice-président de l'Apebi comptaient lancer dès les premiers mois de cette année une caravane qui ira à la rencontre des différents secteurs d’activités, les PME des régions et des territoires, et a expliqué que la CGEM, pour plus de synergies, sera mise à contribution dans cette opération, à travers notamment ses différentes fédérations sectorielles, ainsi que ses antennes régionales.

La pénurie de données et d’analyses sur le secteur, a-t-il poursuivi, sera également au centre des préoccupations de l’Apebi, d’où l’urgence, selon Amine Zarouk, de mettre en place un observatoire permanent des TIC, pour analyser la data, faire de la veille et anticiper, notamment en matière d’investissement.

Pour sa part, Mehdi Alaoui a souligné que ce nouveau tandem porté à la tête de l'Apebi disposait d’un programme innovant et pragmatique, visant à faire évoluer le secteur de l’économie numérique au Maroc.

Après avoir mis en relief l’importance du volet de la formation et de l'employabilité, Mehdi Alaoui a pointé du doigt la pénurie importante des ressources IT au Maroc, et a indiqué que le binôme comptait assurer des formations accélérées pour la reconversion de profils, ainsi qu’un développement rapide du capital humain, via un institut PPP de formation aux NTIC, lequel sera baptisé «Skills4All».

S’agissant de l’axe «Business», le binôme ne manquera pas de prospecter et détecter des opportunités de business à l’échelle du continent, avec notamment la création d’une confédération africaine des technologies de l’information, en vue de positionner les membres de l’Apebi sur le marché africain.

Titulaire d’un Master en systèmes d’information distribués, de l’Université Paris XII Val-de-Marne, Amine Zarouk est le cofondateur et directeur général d’Alten Delivery Center Maroc, la filiale marocaine du leader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologie.

Ingénieur diplômé de l'université de la Sorbonne, Mehdi Alaoui est quant à lui directeur général de l’incubateur d’entreprises LaFactory.

Jeune entrepreneur, il a reçu une dizaine de prix (entre autres du MIT, de Harvard, etc.), en plus d'être l'actuel président de la Commission économie numérique à la CGEM.

Le nouveau vice-président de l'Apebi a également fondé plusieurs start-up (ScreenDy, Media Mobility, PubOnline, EMA, Play & Meet, etc.), et préside l’association Hack&Pitch.