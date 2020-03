© Copyright : DR

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) vient de renforcer son dispositif d’accompagnement dans le domaine de la création d’entreprises et de l’entrepreneuriat au Maroc et en Afrique en lançant, le mardi 3 mars 2020, son nouveau hub d’innovation, de l’entrepreneuriat et d’accélération des startups.

Le nouveau hub se veut un carrefour de l’innovation et de l’entrepreneuriat au Maroc et en Afrique au service des startups et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Plus concrètement, ce hub d’innovation, comme l’a expliqué Sarrah Chérif D’Ouezzan, chef de projet du hub d’innovation, ambitionne d’être un «OneStopShop pour la jeunesse marocaine et africaine porteuse de projets et d’idées créatives».

Avec cette nouvelle structure, UM6P renforce ses outils d’accompagnement des porteurs de projets et d’idées créatives au Maroc et en Afrique à travers différents programmes et services déployés au niveau de ce hub d’innovation.

Celui-ci bénéficie d’un écosystème très favorable déjà en place grâce aux infrastructures déjà en place ou initiés par l’Université Mohammed VI Polytechnique dont les Living Lab, la ferme expérimentale, les mines expérimentales, le Green energy park et le Smart building park, le Fab Lab, les programmes d’incubation et d’accélération de startups, etc. Tout cet écosystème est mis à la disposition des porteurs d’idées et de projet de ce nouveau hub d’innovation.

A cet écosystème vient se greffer également celui indispensable des entreprises dont l’accompagnement est nécessaire pour les porteurs de projets et des startups, les investisseurs qui apportent les financements nécessaires pour lancer et développer les projets d’entreprises et les entrepreneurs expérimentées dont l’accompagnement permet aux jeunes porteurs de projets de gagner en expertise et d’éviter certains écueils qui peuvent rendre à néant leurs ambitions entrepreneuriales. De même, les porteurs d’idées et de projets de ce hub auront aussi accès aux réseaux de partenaires de l’UM6P et au data de l’université.

De même, le centre compte nouer davantage de partenariats avec des institutions marocaines, mais aussi étrangères, qui oeuvrent dans les domaines de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Le hub bénéficie déjà de l’implantation de trois programmes dont P-Curiosity LAB.

Bref, cette nouvelle structure initiée par l’UM6P et soutenue par le groupe OCP, fédère dans un seul espace tout l’écosystème dont a besoin un porteur d’idée ou de projet ou un startupeur. Les programmes d’incubation dans ce centre peuvent aller de 3 mois à plus d’une année, selon les projets.

Si ce nouveau hub cible prioritairement des projets en lien avec l’énergie verte, l’agriculture verte, santé,.…, chaque programme aura ses critères de sélection.

Bref, ce nouveau hub d’innovation offre aux porteurs d’idées et de startups la possibilité d’accélérer leurs projets en bénéficiant sur place d’un écosystème complet.

A noter que ce nouveau centre d’innovation s’étale sur une aire de 3.000 m2. Il s’agit d’un espace de travail, de créativité et d’échange offrant 200 postes de travail connectés dédiés aux porteurs d’idées et de projets. Il est doté également d’un Maker space qui permet au porteurs de projets de concevoir, modéliser et concrétiser leurs idées en prototypes. Le centre est également doté d’un espace de restauration et des espaces de rencontre et de détente.