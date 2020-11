© Copyright : Le360

Des Marocains aux compétences avérées sont de plus en plus nombreux à s'établir, ces dernières années, dans les pays asiatiques comme l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde ou encore le Japon.

S'exprimant devant le premier forum des Marocains résidant en Asie, qui s’est tenu hier, mercredi 25 novembre, et se poursuit ce jeudi 26 novembre 2020 à Rabat, la ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El Ouafi, a affirmé que les liens autrefois exclusifs entre le Maroc et certains pays européens "se sont diversifiés au profit d'autres régions du monde telles que l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie, et récemment le continent africain".

"Les flux migratoires marocains se sont mondialisés avec des nouvelles destinations comme Singapour, Dubaï, Toronto", a-t-il souligné lors de ce forum auquel ont participé en présentiel des experts de la migration ainsi que des ambassadeurs de pays asiatiques accrédités au Maroc, comme le Japon.

Ces nouvelles destinations, selon El Ouafi, "ont attiré des compétences pointues, ayant des formations et une expérience avérée dans les domaines de la finance, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle".

Le forum des compétences marocaines d'Asie se propose "d'offrir un cadre pour les associer sur les opportunités d'intervention au Maroc et d'inciter cette catégorie de MRE à participer à des secteurs ciblés au Maroc à travers le transfert du savoir-faire et l'investissement", a indiqué la ministre.

L'ambassadeur du Japon au Maroc, Shinozuka Takashi, a pris la parole au cours de ce forum, et a exprimé la volonté des deux pays de développer leur coopération bilatérale.

En plus des relations diplomatiques et économiques, l'ambassadeur a cité, parmi les échanges bilatéraux, celui de formation, dont dans des cursus universitaires.

"Le Japon accorde de plus en plus de bourses d'études pour les jeunes", a-t-il souligné.

Le nombre des Marocains établis à l'étranger est estimé à cinq millions d'hommes et de femmes (soit plus de 12% de l’ensemble de la population marocaine.

Cette diaspora, selon les statistiques fournies par le ministère en charge des MRE, est répartie sur les cinq continents: 85% d'entre ces Marocains résident en Europe, 70% ont moins de 45 ans, 20% sont nés dans leur pays de résidence et 48% sont des femmes).