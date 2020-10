© Copyright : DR

Kiosque360. L’agriculture résiste. Le ministère de tutelle s’attend à une bonne récolte cette année, avec une progression de la production de l’ensemble des filières par rapport à la campagne précédente. Les détails.

Malgré la situation sanitaire et les aléas climatiques, le secteur de l’agriculture tient le choc. La cadence de production a été maintenue et la production de l’ensemble des filières est en amélioration, a assuré Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, lors de son oral, mardi 27 octobre, à la Chambre des conseillers, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 29 octobre.

Cette année, le ministère déclare avoir mobilisé 1,6 million de quintaux de semences au niveau de la société nationale Sonacos et 100.000 au niveau des opérateurs privés. Le soutien de l’Etat est de 175 dirhams le quintal pour le blé tendre, 325 dirhams le quintal pour l’orge et 200 dirhams le quintal pour le blé dur, précise le journal, ajoutant que près de 4,9 millions d’hectares de céréales d’automne sont programmés, dont la moitié réservée au blé tendre.

S’agissant de la production d'agrumes, une reprise est attendue et estimée à 29%. Même perspective pour la production d’olives avec une hausse prévue de 14% par rapport à la campagne précédente.

Concernant les prévisions à l’export, elles sont qualifiées de prometteuses. En effet, entre le 1er septembre et le 21 octobre, le Maroc a exporté environ 15.600 tonnes d’agrumes et 82.902 tonnes de légumes (+ 24% comparé à l’an passé). Le ministère de tutelle anticipe même une hausse de 10% du volume des exportations des produits agroalimentaires par rapport à la saison 2019-2020, comme l’indique le journal, précisant que le chiffre d’affaires à l’export de la précédente campagne était de 39,5 milliards de dirhams, en hausse de 8% par rapport à 2018 et de 130% par rapport à 2010.