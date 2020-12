© Copyright : DR

La cérémonie d’installation du nouveau directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, s’est déroulée, mardi 1er décembre à Rabat, en présence de la ministre de tutelle, Nadia Fettah.

Le changement au niveau de la direction générale doit se traduire par un changement en termes de gouvernance et de mise en oeuvre de la politique générale de cet établissement et de sa nouvelle vision, a souligné Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourime et de l’Artisanat, lors de la cérémonie d’installation du nouveau directeur général de la Maison de l’artisan.

Après des études supérieures à l’Université Mohammed V de Rabat et à l’Université Laval au Canada, Tarik Sadik a débuté son parcours professionnel au sein de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) relevant du ministère du Tourisme, où il a assumé plusieurs responsabilités qui lui ont permis d’accompagner la mise en œuvre de projets touristiques majeurs et de la stratégie relative au développement de l'offre touristique du Royaume, a-t-elle fait affirmé.

Depuis 2013 et jusqu’à sa nomination, Tarik Sadik a été à la tête de la direction de la stratégie et de la coopération au ministère du Tourisme.