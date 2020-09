© Copyright : DR

Kiosque360. Dans cette perspective, il s'agit de définir un cadre de gouvernance qui structure la prise de décision afin d’élaborer les politiques de transport de voyageurs au niveau national, veiller à la régulation de l’octroi des lignes de transport et des prestations pour assurer une continuité.

Le département des Transports planche actuellement sur une nouvelle copie du cadre de gouvernance du secteur aux niveaux national et régional, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 14 septembre.

Cette démarche vient compléter les différentes réformes qu’a connues cette activité depuis plusieurs années. «Il est opportun de mener une réflexion sur la mise à niveau du secteur de transport public de voyageurs dans lequel sévit encore lourdement une anarchie impactant d’une manière néfaste la collectivité, tant au niveau économique, social que sur le plan de la sécurité routière», explique le même département.

Il s’agit, dans cette perspective, de définir un cadre de gouvernance qui structure la prise de décision afin d’élaborer les politiques de transport public de voyageurs au niveau national, veiller à la régulation de l’octroi des lignes de transport et des prestations pour assurer la continuité et la viabilité des services de transport actuels, encadrer la législation et la réglementation, et orienter les décisions touchant l’environnement, les conditions de travail, l’accessibilité ou encore les solutions techniques.

En termes de chiffres, on compte dans l’ensemble 3.495 autorisations accordées, dont 24% non exploitées dans le transport public de voyageurs (TPV). Ainsi, 70% des autorisations exploitées le sont d’une manière indirecte, indique ce département. Du côté du nombre de transporteurs en activité, on notera qu’il en existe 1.478, dont 48% ne disposent pas d’un agrément, 86% exploitent 1 à 2 véhicules et 65,3% sont des personnes physiques.

Par gouvernance, le département des transports cible le cadre institutionnel, législatif, réglementaire et décisionnel dans lequel les systèmes de transports sont pensés, déployés et administrés. Le secteur est en effet confronté à des mutations qui le façonnent, telles que la régionalisation avancée, les objectifs de développement durable, l’utilisation des données massives ou encore la transformation numérique.

Ce projet accompagne la régionalisation avancée dans la mesure où la région sera amenée à jouer un rôle central en matière de développement économique et social. Ses compétences consistent à valoriser ses potentialités et ses ressources propres, la mobilisation des différents acteurs locaux, participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des grands projets structurants et renforcer l’attractivité des régions. En revanche, la multiplicité des acteurs avec des mandats et responsabilités qui se chevauchent ou encore l’incohérence des attributions sont parmi les difficultés qui empêchent la région d’exercer ses compétences propres en ce qui concerne le transport. Cela indique les signes des risques d’une gestion non optimale, souligne le département de tutelle.