Un investissement de 480 millions de dirhams: Anouar Yieldest Additives (AYA), nouveau fleuron industriel du groupe Anouar Invest dans le secteur des Biotechnologies

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Karim Zidane, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur et El Hachmi Boutgueray, président directeur général d’Anouar Invest.

En marge de cette cérémonie, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, le secrétariat d’État chargé du Commerce Extérieur et le groupe Anouar Invest, témoignant de l’engagement commun en faveur de la réussite de ce projet structurant et de son intégration dans les orientations stratégiques du Royaume.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la vision du roi Mohammed VI, qui place l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs, et s’aligne avec l’ambition royale, en contribuant à la diversification industrielle du Royaume, au renforcement de sa souveraineté alimentaire et à son positionnement dans des filières innovantes à forte valeur ajoutée.

L’usine fabriquera trois gammes de produits stratégiques, à savoir la levure fraîche, la levure sèche et les améliorants alimentaires. Le projet se distingue par une capacité de production annuelle d’envergure, estimée à 25.000 tonnes, et pourra atteindre à terme 58.000 tonnes à pleine extension. Fidèle à son ancrage national, Anouar Invest privilégiera les ressources locales: 95 % des matières premières utilisées seront d’origine marocaine, renforçant ainsi la souveraineté industrielle du pays.

L’investissement global, qui s’élève à 480 millions de dirhams, financé par CDG Capital, chef de file, en consortium avec CIH Bank, traduit l’engagement du groupe Anouar Invest à bâtir une infrastructure industrielle de pointe, tout en atteignant un taux d’intégration locale de 60 % de l’investissement. Implantée sur une superficie de 7,1 hectares, dont 28 700 m² couverts répartis sur trois niveaux, l’usine devrait générer plus de 500 emplois directs et indirects. Elle a été pensée comme un projet vert, avec la mise en place d’une station de traitement des eaux conforme aux normes nationales et internationales. La puissance électrique installée sera de 14 MW, dont 40% de l’approvisionnement sera issu d’une production d’électricité verte. Cela réduira significativement l’empreinte carbone du site AYA.

Cette initiative confirme l’ambition du Groupe Anouar Invest de consolider le rôle du Maroc en tant que hub régional et d’ériger le pays en acteur de référence dans le domaine de la biotechnologie appliquée à l’agro-industrie. L’unité AYA a pour vocation de répondre à la demande croissante du marché en levure et améliorant de boulangerie mais aussi de contribuer à l’essor du Maroc à l’international en exportant 30% de sa production.

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a souligné que «ce chantier illustre parfaitement la dynamique d’industrialisation que connaît le Maroc et la confiance des investisseurs nationaux dans le potentiel de notre économie. Avec AYA, nous consolidons la souveraineté alimentaire et industrielle du pays tout en créant une nouvelle filière exportatrice dans la biotechnologie. C’est une initiative qui s’inscrit dans notre stratégie industrielle, qui participera activement à la création d’emplois et à la montée en compétence des talents marocains et qui aura un impact positif sur le tissu industriel de la région, en renforçant l’économie locale et la justice territoriale.»

Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a déclaré que le projet AYA s’inscrit pleinement dans les orientations de la Stratégie Génération Green, qui place le secteur agricole au cœur du développement économique et social de notre pays. Par la valorisation de la mélasse, sous-produit de la filière sucrière, ce projet illustre l’intégration des activités complémentaires entre l’amont agricole et l’aval industriel. Il contribuera ainsi à la création de la valeur ajoutée et de l’emploi ainsi quele renforcement de la sécurité alimentaire nationale, tout en consolidant un modèle de développement durable et inclusif.

Karim Zidane, ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, a ajouté: «Ce projet innovant, soutenu dans le cadre de la Nouvelle Charte de l’Investissement, participe à la concrétisation de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en matière de souveraineté alimentaire et industrielle. Il incarne la montée en puissance d’une industrie nationale durable, compétitive, créatrice d’emplois et portée par des talents marocains.»

Omar Hejira, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, a déclaré: «Le projet AYA illustre la capacité du Maroc à développer une industrie compétitive tournée vers l’international. Grâce à son orientation exportatrice, cette unité contribuera à renforcer la présence du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales et à valoriser notre savoir-faire national. C’est une étape importante vers une économie plus diversifiée et résiliente, et ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du programme gouvernemental de commerce extérieur 2025-2027 visant à renforcer les chiffres des exportations marocaines.»

De son côté, El Hachmi Boutgueray, Président Directeur Général d’Anouar Invest, a affirmé: «À travers ce projet, nous franchissons un nouveau cap dans la trajectoire de diversification et de modernisation du groupe Anouar Invest. Notre ambition est de bâtir un acteur national et régional de premier plan dans l’industrie de la levure des améliorants alimentaires, en combinant excellence industrielle, innovation biotechnologique et durabilité. AYA est pensé comme un projet tourné vers l’avenir, capable de créer de la valeur ajoutée et des emplois qualifiés au service de notre pays».

Ce projet représente une avancée majeure dans la valorisation des produits agricoles. La matière principale entrant dans le processus de production de la levure est la Mélasse. Cette mélasse est obtenue après extraction du sucre de la betterave et la canne. Grâce à ce projet, la mélasse trouve une seconde vie : elle devient une matière première stratégique dans le processus de production, contribuant à une économie circulaire plus durable. Cette transformation permet non seulement de réduire les déchets agricoles, mais aussi de créer de la valeur ajoutée à partir d’un produit auparavant considéré comme résiduel.

Le calendrier du projet illustre une démarche planifiée et ambitieuse. Après l’acquisition du terrain et la conduite des études techniques en 2022, ainsi que la signature de la convention d’investissement en février 2025, le lancement des travaux intervient en septembre 2025. La mise en production est prévue pour le milieu de l’année 2027, avant une deuxième phase d’expansion en 2029, qui viendra renforcer la capacité industrielle et l’ancrage international d’AYA.

Sur le plan technologique, le processus de fabrication de la levure repose sur une chaîne intégrée et moderne respectant les normes internationales les plus strictes dans le domaine de la biotechnologie, garantissant un produit fini conforme aux standards les plus élevés.

Avec ce chantier, Anouar Invest franchit une nouvelle étape dans son histoire et confirme sa volonté de conjuguer innovation, excellence industrielle et durabilité. À travers AYA, Le Groupe illustre sa capacité à investir dans des filières d’avenir, tout en contribuant à la souveraineté alimentaire ainsi qu’à la création d’emplois et de valeur ajoutée pour le Maroc.