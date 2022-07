© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Le secteur touristique retrouve une vraie santé. Aujourd’hui Le Maroc, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce vendredi, rapporte que les arrivées touristiques ont atteint plus de 1.140.000 personnes durant le mois de juin 2022, en croissance de 5% comparativement à juin 2019 et de 235% par rapport à juin 2021.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire indique ainsi que le secteur maintient son rythme soutenu à travers l’ensemble des agrégateurs dont notamment le nombre d’arrivées de touristes. Le mois de juin a, en effet, enregistré plus de 1.140.000 arrivées de touristes. «Le tourisme au Maroc continue son ascension vers ses niveaux pré-pandémiques. Le rythme accéléré de la reprise présage même un dépassement des performances de 2019 pour la période estivale», souligne le ministère.

Le quotidien fait remarquer que les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) ont fortement contribué à cette croissance, avec l’arrivée de 620.000 MRE en juin, soit une augmentation de 27% par rapport à juin 2019, ajoutant que ces arrivées connaîtront un pic durant juillet et août 2022.

Force est de noter que plusieurs facteurs contribueront à l’accélération de cette reprise. Il s’agit du renforcement de la capacité aérienne qui dépasse celle de 2019, des différents partenariats signés avec les tours opérateurs pour sécuriser un nombre important d’arrivées et les différentes mesures entreprises en faveur de l’attractivité de la destination, comme le lancement du visa électronique à partir du 10 juillet, et dont les impacts se feront ressentir sur les arrivées à moyen-terme vers le Royaume.

Pour rappel, la RAM et l’ONMT ont entamé la concrétisation de leur partenariat signé récemment. Dans le détail, parmi les principales mesures de cette convention de partenariat, les deux parties vont œuvrer au renforcement de la connectivité du Maroc à travers l’établissement de nouvelles liaisons aériennes point à point, dont l’objectif sera de répondre aux besoins du marché en améliorant l'accessibilité de la destination Maroc aussi bien pour les bassins stratégiques de touristes que pour les Marocains du monde. Notons que l’autre axe de partenariat concerne la mise en place d’une politique commune en matière de promotion et de marketing pour la destination.