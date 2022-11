© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Kiosque360. Le secteur du tourisme retrouve ses performances d’avant-Covid. Selon la DEPF, au terme des neuf premiers mois de 2022, les recettes touristiques se sont appréciées, en glissement annuel, de 149,9 % pour atteindre 62,2 milliards de dirhams. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Se basant sur les récentes statistiques de la note de conjoncture de la DEPF, le quotidien souligne que les différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement visant à soutenir et à relancer le secteur touristique, dont le plan d’urgence doté d’une enveloppe budgétaire de 2 milliards de dirhams, ont contribué au retour du flux des arrivées touristiques à un niveau près de son niveau pré-crise lors de la période estivale.

Notons que les recettes touristiques ont dépassé significativement leur niveau antérieur à la crise, enregistrant un chiffre record, et qu’elles se sont consolidées de 31,4 % comparé aux neuf premiers mois de 2019 et ce après une contraction de 44,8 % un an auparavant.

«Au terme des neuf premiers mois de 2022, les recettes touristiques se sont appréciées, en glissement annuel, de 149,9 % pour atteindre 62,2 milliards de dirhams, recouvrant une amélioration de 240,6% au troisième trimestre, de 391,9 % au deuxième trimestre et de 88,8 % au premier trimestre 2022. Ainsi, leur taux de récupération, par rapport à fin septembre 2019, était d'environ 103,5 % au lieu de 41,4 % à fin septembre 2021», explique la DEPF.

Soulignons qu’en ce qui concerne les arrivées, elles ont dépassé leur niveau d’avant-crise au mois de septembre 2022, pour atteindre un total de 900.000 arrivées. Ainsi, le quotidien fait observer qu’entre juin et septembre 2022, 93 % du nombre des arrivées de l’année pré-crise a été récupéré. «Au terme des neuf premiers mois de 2022, le nombre de ces arrivées s’est établi à 7,7 millions de touristes et celui des nuitées, réalisées dans les établissements d’hébergement classés, à 13,3 millions de nuitées, représentant respectivement 76 % et 69 % de leur niveau antérieur à la crise», précise la DEPF.

Force est de constater aussi qu’au troisième trimestre, 91 % du niveau d’avant-crise des arrivées et des nuitées a été récupéré, après respectivement 88 % et 71 % au deuxième trimestre. «Une évolution qui recouvre un taux de récupération de l’ordre de 87 % pour les arrivées des touristes étrangers et de 93 % pour celles des MRE. Pour ce qui est des nuitées, leur taux de récupération s’est situé au troisième trimestre à 79 % pour les non-résidents et à 109 % pour les résidents», conclut Aujourd’hui Le Maroc.