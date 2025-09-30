«The Exclusive» ou l’art de vivre face à l’océan

Idéalement situé à Tamaris, un secteur résidentiel en plein développement, le complexe s’inscrit dans une vision contemporaine et premium de l’urbanisme d’aujourd’hui.

«The Exclusive» se distingue par son concept «d’entre soi» dans une zone résidentielle dont l’accès a été renforcé par de nouvelles infrastructures routières.

Des villas conçues pour l’excellence

14 villas en triplex conçues pour répondre aux attentes des familles les plus exigeantes en offrant des équipements exceptionnels avec piscine privée, ascenseur intérieur et rooftop pour une connexion directe au front de mer.

Qualité et finitions d’exception

La qualité de construction de cette propriété, le choix de matériaux nobles en finition, constituent un standard exceptionnel auquel nous a habitués KLK Living.

Une expérience de vie unique

«The Exclusive», c’est une expérience de vie et un cocon familial inspirés par le confort et le plaisir pour tous les âges.

À visiter absolument.