Kiosque360. L’AMITH entend renforcer le positionnement du produit marocain sur les marchés d’Europe du nord et des Etats-Unis, dans le but de diversifier ses partenaires. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du vendredi, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au secteur du textile et de l’habillement. Le quotidien nous apprend ainsi que l’Europe du Nord et les Etats-Unis sont dans le viseur des textiliens nationaux, ajoutant que l’Association marocaine du textile et de l’habillement aspire à renforcer le positionnement du produit marocain sur ces marchés, dans l’optique de la diversification des partenaires.

Force est de souligner que cette diversification constitue un axe stratégique pour l’AMITH, dont les priorités tournent autour de l’amélioration du positionnement et du rapport qualité-prix de l’offre marocaine, le renforcement de son positionnement sur les marchés traditionnels ainsi que la conquête de nouveaux marchés dans la nécessité de diversifier les marchés export de cette industrie.

L’association entend entre autres relever le défi de la décarbonation qui se montre aujourd’hui comme une nécessité. Pour son président, Mohamed Boubouh, le secteur doit impérativement s’inscrire dans cette démarche de durabilité. «La finalité étant d’assurer sa pérennité et d’être en ligne avec les différentes mutations industrielles. Cette rencontre a connu en effet la participation d’un panel d’opérateurs et de partenaires de l’industrie textile qui sont venus décliner les différents leviers de développement du secteur», note le journal.

Pour Jalil Skalli, vice-président de l’AMITH, il est nécessaire de reconsidérer l’investissement en amont. «Il est nécessaire de déployer les moyens financiers nécessaires pour lancer de nouvelles unités industrielles et d’adopter des mesures concrètes pour stimuler l’investissement», assure-t-il.

Aujourd’hui Le Maroc indique qu’il s’agit d’une recommandation qui s’inscrit en droite ligne des orientations du plan «Dayem» qui tend à révolutionner le textile et l'habillement marocain pour répondre de manière compétitive aux donneurs d’ordre et aux exigences des marchés partenaires. Le quotidien ajoute que l’amont du secteur textile s’érige comme étant un axe stratégique auquel le ministère de l’Industrie et du commerce accorde une attention particulière.

«Il est à rappeler que le secteur du textile a été fortement impacté par la crise sanitaire. Toutefois, la filière a fait preuve de résilience et de reprise. Les derniers chiffres de l’Office des changes font ressortir un redressement des exportations du secteur revenant ainsi au niveau observé à fin 2019. Pour accompagner cet élan, l’AMITH a dévoilé en décembre dernier sa vision à l’horizon 2035», précise aussi Aujourd’hui Le Maroc, qui rappelle que l’objectif est d’augmenter la valeur des exportations du secteur à 60 milliards de dirhams et de porter la part des exportations marocaines sur les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe du Nord à 20% du total des exportations. Enfin, l’AMITH ambitionne aussi de porter la part de la production en co-traitance et produits finis de 35% actuellement à 60% à l’horizon 2035.