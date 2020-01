© Copyright : DR

Kiosque360. La spéculation est ouverte sur le statut d’exportateur. Plusieurs sociétés créées avant fin 2019 sont actuellement à vendre. L’exonération quinquennale de l’IS est en jeu.

De nombreuses sociétés sont actuellement à vendre et ont pour point commun d'être toutes orientées à l’export, en plus d’avoir été créées vers la fin de l’année 2019.

Dans son édition du jour, L’Economiste constate que, depuis le 1e janvier 2020, ce nouveau business est fleurissant. Le journal rappelle que certains opérateurs, qui craignaient la suppression de l’exonération quinquennale de l’IS prévu pour les exportateurs dans le projet de loi de Finances 2020, ont voulu s’y accrocher. Pour ce faire, «il fallait créer sa société et réaliser sa première opération à l’export avant le 31 décembre 2019», sinon c’est le tarif de l’IS de droit commun qui s’applique. Cela explique, relève le quotidien, la vague de création de sociétés dans le but de réaliser une première exportation avant fin 2019, dans le seul but de les céder malgré le risque d’être requalifié en abus de droit.



L’Economiste relève que le code général des impôts (CGI) reste vague sur la question de l’exonération quinquennale de l’IS sur le chiffre d’affaires en devises, accordée à partir de la réalisation de la première opération: «le CGI ne conditionne pas l’avantage fiscal par la facturation ni l’encaissement qui peuvent intervenir en 2020», écrit ainsi le journal.



S’il n’existe pas de marché officiel pour trouver une société exportatrice à vendre, c’est le bouche-à-oreille qui prime. Les conseillers financiers peuvent orienter leur client. Maintenant, à combien sont estimées ces sociétés? «Le prix d’une société dépend en fait de son potentiel et de ses perspectives. Il va de soi que la valeur d’une société commencera à baisser au fur et à mesure», affirme le quotidien qui pense que le créateur de la structure a donc intérêt à la céder le plus rapidement possible pour que l’acquéreur puisse profiter pleinement de la période des cinq années.