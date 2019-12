© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour le secteur non financier. Selon Bank Al-Maghrib, les crédits bancaires en faveur des sociétés non financières devraient connaître une accélération d'ici 2021.

Selon Bank Al-Maghrib (BAM), la situation du crédit bancaire en faveur du secteur non financier devrait connaître une amélioration. En effet, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour, le secteur non financier devrait enregistrer une croissance des crédits bancaires qui lui sont alloués, soit 4% en 2019, 4,7% en 2020 et 5% en 2021. La banque centrale souligne notamment que la progression de l’agrégat M3 devrait se situer à 4,5% en 2019, 4,4% en 2020 et 4,7% en 2021.

Notons que les données du mois d’octobre montrent une accélération du crédit bancaire à 6,1%. Le rythme de progression des prêts destinés au secteur non financier a enregistré une évolution de 4,8%, à la faveur d'une amélioration des prêts accordés aux entreprises privées et aux ménages, ainsi qu’à une accentuation de la baisse des prêts aux entreprises publiques.

Selon Bank Al-Maghrib, la ventilation du crédit bancaire devrait connaître, pour cette même période 2019-2021, une accélération de 6,6% à 9,9% de la progression des facilités de trésorerie, de 3,2% à 3,6% des prêts à l’équipement et de 4,2% à 4,6% des crédits à la consommation. Les crédits à l’habitat sont également en augmentation de 4,5%, tandis que ceux dédiés à la promotion immobilière ont baissé de 1,9%.

Le rapport de BAM montre aussi que l’évolution du crédit au secteur non financier résulte d’une hausse de 5,4% (contre 4,3%) des concours au secteur privé et, plus particulièrement, de l’accélération de 4,2% à 5,8% de la croissance des crédits aux sociétés non financières privées. En ce qui concerne le taux de change effectif réel (TCER), BAM indique qu’il devrait terminer l’année en appréciation. Une appréciation qui devrait s’atténuer en 2020, avant de s’inverser légèrement en 2021.

A noter que, suite à la décision de BAM d’abaisser le taux de la réserve monétaire de 4% à 2%, le déficit de liquidité devrait s’atténuer de 69 milliards de dirhams à fin 2018 à 64,9 milliards de dirhams à fin 2019.