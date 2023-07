Saison estivale: tous les voyants au vert

La trajectoire ascendante entamée par le tourisme depuis janvier 2023 se confirme avec les chiffres du mois de juin, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du 11 juillet.

Le quotidien rapporte ainsi qu’à fin juin 2023, le nombre d’arrivées s’élève à 6.5 millions de touristes, soit une croissance de 21 % par rapport à 2019. Citant le département du tourisme, Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que les indicateurs du secteur témoignent d’une très bonne santé du tourisme. La tutelle indique que ses ambitions sont plus importantes dans le cadre de la feuille de route et qu’elle continuera à œuvrer avec l’ensemble de l’industrie et à déployer les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs quantitatifs et qualitatifs.

«Dans les détails, l’activité touristique en juin a été marquée par une hausse de 25% des arrivées aux postes frontières comparé à 2019, soit l’arrivée de 1,4 million de touristes sur le sol national. Se référant au département ministériel, plusieurs marchés ont contribué à cette performance. Les émissions du marché espagnol se sont consolidées de 79% comparé à 2019», explique le journal.

La même source ajoute que les arrivées du Royaume-Uni se sont redressées de 23% comparé à la période d’avant-crise, et qu’une amélioration des arrivées en provenance du Portugal a aussi été observée. Il est à noter que ces dernières ont marqué un pic de 16% par rapport à la même période de 2019. En parallèle, le marché israélien a vu ses arrivées vers le Maroc grimper de 96% en comparaison à la même période de l’année d’avant-crise.

En termes de productivité, le département de Fatim-Zahra Ammor indique que le secteur du tourisme a généré 41 milliards de dirhams de recettes de voyage en devises à fin mai 2023. Le quotidien fait remarquer que ces recettes ont affiché une progression exceptionnelle marquant un affermissement de 42 % par rapport à la même période de 2019, ajoutant que ces réalisations combinées aux actions offensives de promotion augurent d’une saison estivale exceptionnelle. «Pour rappel, de nombreux partenariats ont été signés avec les tour-opérateurs et les agences de ligne afin de sécuriser 2.8 millions de clients pour la saison estivale 2023, soit le double du volume sécurisé de clients pour l’été 2019», conclut Aujourd’hui Le Maroc.