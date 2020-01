© Copyright : Dr

Kiosque360. L’évolution de la situation économique du pays arrêtée par le Haut-Commissariat au Plan fait ressortir une décélération du rythme de croissance.

Les conditions climatiques défavorables et la fragilité de la conjoncture internationale ont impacté l’économie nationale en 2019. L’évolution de la situation économique du pays arrêtée par le Haut-Commissariat au Plan fait ressortir une décélération du rythme de croissance. Ceci s’est traduit par un ralentissement à 2,3% du produit intérieur brut contre 3% une année auparavant. Il s’agit, selon le département d'Ahmed Lahlimi, d’un taux de croissance des plus faibles enregistré depuis 2007, et ce après celui de l’année 2016, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 15 janvier.

L’exercice 2019 aurait été marqué par le ralentissement de la demande intérieure ainsi que par la baisse des cours des matières premières au niveau international. Ces facteurs ont contribué à la modération de l’inflation importée, souligne le HCP. Affichant une décélération à 2,5% en 2019, la demande intérieure a limité à 2,7 points sa contribution à la croissance économique au moment où elle y a participé à hauteur de 4,3 points une année auparavant. Malgré cette rétractation, la demande intérieure aurait, selon l’analyse du HCP, porté la croissance économique tandis que la demande extérieure l’aurait affaiblie. Malgré un contexte mitigé marqué, entre autres, par le ralentissement de l’activité agricole et la quasi-stagnation des transferts des MRE, la consommation des ménages est restée sur son élan, marquant ainsi une progression de 3,3%, soit une contribution de 2 points à la croissance.

Les perspectives économiques s’avèrent prometteuses, mais dépendent toutefois de plusieurs paramètres. Le HCP anticipe un accroissement de 3,5% du produit intérieur brut en 2020. Une prévision qui tient compte du niveau de la pluviométrie, des dispositions annoncées dans la loi de Finances 2020 en matière de fiscalité, des dépenses d’investissement et de fonctionnement, ainsi que de l’amélioration de la demande mondiale adressée au Maroc et de la reprise attendue des transferts des Marocains résidant à l’étranger et des investissements directs étrangers.