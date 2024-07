Recul de l’inflation à 0,7% au deuxième trimestre 2024, selon le HCP

L’inflation a reculé de près de la moitié au cours du deuxième trimestre 2024, par rapport au premier trimestre, s’établissant à 0,7% au lieu de 1,2%, indique le Haut-Commissariat au plan (HCP) dans son point de conjoncture du deuxième trimestre 2024. Ce reflux a résulté essentiellement d’une baisse de 0,5% des prix des produits alimentaires, alors que ceux des produits non alimentaires ont augmenté de 1,5%, détaille la même source.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix fixés par l’État et les produits volatils, s’est également repliée, passant de 2,5% à 2,2%, en raison de la diminution des prix des produits alimentaires et manufacturés. La baisse des prix des produits alimentaires frais a été le principal moteur du recul de l’inflation globale, avec une contribution de -0,8 point (au lieu de -0,5 point au trimestre précédent), note la même source.

Cette baisse aurait été attribuable à la diminution des prix des légumes frais et des agrumes, ainsi que ceux des œufs, de la volaille et de l’huile de table. Toutefois, certaines denrées alimentaires, comme les fruits, la viande rouge et les épices, ont vu leurs prix augmenter.

Prix des produits non alimentaires : retour de la hausse

Après plusieurs trimestres de baisse, les prix des produits non alimentaires ont pour leur part connu un retour à la hausse, essentiellement en raison de l’augmentation de l’inflation énergétique (+4,2%), liée à l’ajustement des prix du gaz et des carburants. Les prix des produits manufacturés ont continué de baisser légèrement, tandis que ceux des services seraient restés stables.

Pour le troisième trimestre 2024, l’inflation devrait rester quasi stable, atteignant environ +0,8% pour l’inflation globale et +2,1% pour l’inflation sous-jacente, soutenue par une réduction des pressions inflationnistes dans les secteurs de l’alimentation et des biens non énergétiques.