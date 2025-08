Quand le quitus fiscal grippe la machine du marché de l’immobilier

Alors que l’été représente traditionnellement un pic d’activité pour le marché immobilier marocain, dopé par le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE), les agences sont aujourd’hui à l’arrêt, les études notariales paralysées et les vendeurs exaspérés.

À l’origine de ce blocage inédit, indique le magazine hebdomadaire Challenge, l’impossibilité d’obtenir, dans des délais raisonnables, le quitus fiscal, un document qui est exigé pour finaliser toute vente immobilière. «Sans ce quitus, aucun notaire ne peut légalement acter une vente», tranche Karim Librahimi, directeur de l’agence «Le Point de Vente», cité par le magazine hebdomadaire.

Et les conséquences sont lourdes: promesses de vente suspendues, opérations ajournées, acheteurs et vendeurs découragés… Une situation d’autant plus critique qu’elle intervient durant la saison estivale, momentum-clé, où les MRE concrétisent souvent des projets familiaux ou patrimoniaux.

Tout part d’une réforme administrative censée moderniser et simplifier le processus fiscal autour des ventes immobilières. Le quitus fiscal, délivré par la Direction générale des impôts (DGI), atteste que le vendeur est en règle vis-à-vis du fisc. Sauf que, dans la pratique, cette réforme, combinée à la fusion récente entre la DGI et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), a provoqué un véritable embouteillage bureaucratique.

«L’État réforme sans consulter les acteurs de terrain», a déploré Librahimi. «Nous, agents, notaires, promoteurs, sommes les premiers concernés, mais nous sommes systématiquement tenus à l’écart. Résultat: on découvre des procédures nouvelles sans mode d’emploi, dans des services fiscaux débordés et mal équipés».

Sur le terrain, les effets sont dévastateurs. Faute de quitus, des ventes entamées de longue date sont brutalement gelées, parfois annulées. «Il m’est arrivé de voir un vendeur accepter une offre pour financer une autre opération urgente. Mais quand le quitus met des semaines à être délivré, tout capote», raconte l’agent immobilier.

Et, de fait, ce dysfonctionnement ralentit l’ensemble de la chaîne. Vendeurs bloqués, acheteurs impatients, notaires impuissants. Et, surtout, il jette une ombre sur la confiance, pilier du secteur immobilier.

Les MRE, principaux investisseurs estivaux, sont particulièrement touchés. «Beaucoup repartent sans avoir pu conclure leurs transactions. Frustration personnelle, perte d’opportunité économique et, à terme, un désengagement progressif de cette diaspora, qui représente pourtant un pilier des transferts financiers vers le Maroc», s’inquiéte Librahimi.

Pour rappel, les transferts des MRE avoisinent les 100 milliards de dirhams par an, et l’immobilier reste l’un de leurs premiers postes d’investissement.

Autre épine dans le pied des professionnels, l’application rigide du référentiel fiscal pour l’évaluation des biens. Dans un marché aux réalités très disparates, la valeur estimée par l’administration ne reflète pas toujours celle du marché réel. «Deux appartements dans le même immeuble peuvent avoir des prix très différents selon leur orientation, leur étage ou leur état. Et pourtant, certains services fiscaux imposent des prix standards, sous peine de redressement», a expliqué Librahimi.

Un vendeur qui accepte un prix plus bas, faute de preneur, s’expose à une requalification. L’acheteur, lui, a refusé toute responsabilité dans cette différence, ce qui place le vendeur dans une situation de vulnérabilité juridique et financière, écrit Challenge.

Et, au-delà de ce stress administratif, ce sont aussi des émotions, qui entrent en jeu: «nous avons vu des propriétaires âgés sombrer dans l’angoisse, parfois même la déprime, face à l’impossibilité de vendre un bien qui représente toute une vie d’efforts», a confié l’agent immobilier.

Sans céder à la critique systématique, Karim Librahimi avance plusieurs pistes concrètes pour sortir de la crise. D’abord, une digitalisation effective, «mais avec des plateformes opérationnelles et compréhensibles pour tous». Ensuite, une révision du système d’évaluation, pour introduire plus de souplesse et de discernement. Enfin, la création d’une cellule de coordination entre l’administration fiscale et les acteurs du terrain, afin de traiter plus efficacement les cas complexes.

«Il ne s’agit pas de contourner les règles, mais de les appliquer avec intelligence et pragmatisme. Nous partageons l’objectif de transparence et de traçabilité, mais sans pédagogie ni période de transition, on produit plus de confusion que d’efficacité», précise-t-il.