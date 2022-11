Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, répond aux questions des journalistes en marge du point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, jeudi 6 octobre 2022, à Rabat.

© Copyright : Sarah Kaichouh / MAP

VidéoLa première édition des Rencontres de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences (Miepeec Talks) s’est tenue hier, jeudi 24 novembre 2022, à Casablanca. L’occasion d’identifier les besoins des employeurs, dans différents secteurs, en matière de compétence et de repenser la stratégie nationale de l’emploi.

Présidée par le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, la première édition des Miepeec Talks s’est déroulée hier, jeudi 24 novembre 2022, en présence des présidents de sept fédérations représentant les secteurs du tourisme, de l’industrie aéronautique et automobile, les services et les nouvelles technologies, le commerce et l’agriculture.

Lors de cette première rencontre, les professionnels ont fait part des différentes problématiques rencontrées en matière de recrutement des compétences adéquates, notamment l’évolution rapide de l’écosystème et la digitalisation qui nécessitent une adaptation rapide et une formation continue des collaborateurs ou encore la concurrence étrangère et la fuite des cerveaux.

Pour répondre aux besoins de l’écosystème, Younes Sekkouri a assuré que son département travaille sur l’élaboration d’une stratégie globale avec des engagements chiffrés impliquant les différentes parties prenantes afin de tracer une feuille de route dès 2023 pour relever le défi de l’emploi des jeunes.

«Le taux de chômage est certes en baisse, mais pas suffisamment, le stock des Neet, ceux qui ne sont ni dans une situation d’emploi, ni de formation, avoisine un million de personnes. Nous avons besoin d’une approche rénovée pour y faire face et c’est pour cela que nous avons rassemblé aujourd’hui sept fédérations et des entreprises pionnières pour en discuter», a-t-il souligné.

Et d’ajouter: «En tant que gouvernement nous devons nous assurer que les compétences dont les entreprises ont besoin existent et qu’ils ont la maîtrise des langues et des hard-skills, nous devons également assurer la distribution de ces compétences sur l'ensemble du territoire national».

En marge de cet évènement, plusieurs conventions ont été signées avec l’ANAPEC pour promouvoir l'emploi des jeunes. En plus d’un partenariat avec la Fédération du commerce et des services, quatre autres conventions ont été signées avec des entreprises, à savoir: Bordnetze Morocco pour le recrutement de 4.500 personnes à l’horizon 2024, MG2 Engineering, (750 recrues juniors à l’horizon 2026), Capgemini Engineering Maroc (750 recrues juniors à l’horizon 2026) et Capgemini Technology Services Maroc (500 recrues juniors à l’horizon 2023).

L’objet de ces conventions porte essentiellement sur l’accompagnement de ces fédérations et entreprises dans la satisfaction de leurs besoins en compétences et ressources humaines, notamment à travers le sourcing, l’accompagnement tout au long du processus de recrutement, ainsi que les formations à la carte ou d’adaptation.