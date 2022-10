© Copyright : DR

L’éditeur marocain de progiciels financiers Perenity Software veut s’attaquer au marché africain. Les préparatifs vont bon train pour lancer une joint-venture dédiée aux zones UEMOA et CEMAC, en association avec la banque d’affaires Africa Bright, a appris Le360 de source proche du dossier.

Perenity Software, éditeur et intégrateur marocain de progiciels financiers pour les marchés des capitaux, avait mandaté le cabinet Medcap Partners pour étudier l’opportunité d’un partenariat stratégique avec la société Africa Bright.

Regroupant en son sein des sociétés de Bourse et des sociétés de gestion de portefeuille, Africa Bright est une banque d’affaires indépendante qui déploie ses activités dans plusieurs régions du continent africain notamment dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Cette joint-venture aura pour mission la commercialisation du produit MANAR©, solution phare de Perenity, via l’implantation d’une filiale dans chaque zone ciblée (UEMOA et CEMAC) et la mise en place d’une équipe dédiée à l’assistance technique à la commercialisation et au suivi de projets d’intégration du progiciel localement.

Selon nos informations, les travaux du cabinet Medcap Partners ont permis de structurer l’opération cible de joint-venture avec Africa Bright, un business plan précis pour la période 2022-2024 a d'ailleurs été élaboré. La mission a également débouché sur une structuration financière de l’opération, en valorisant notamment l’apport en nature du logiciel MANAR© ainsi que l’apport numéraire de la société Africa Bright.

MANAR© est une suite progicielle globale destinée aux marchés des capitaux: banques, gestionnaires d’actifs, gestionnaires privés, intermédiaires en Bourse, dépositaires, assurances, caisses de retraites, etc.

Le produit MANAR© permet la tenue des positions et des comptes, la gestion des ordres, le suivi des règles d’investissement, le suivi et l’analyse détailléee de la performance et des risques, ainsi que les tableaux de bord et les rapports personnalisés.