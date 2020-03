© Copyright : Dr

Damane Intelak, Intelak Al Moustatmir Al Quarawi, Start-TPE…La barre des 100 millions de dirhams de crédits a déjà été franchie au 28 février 2020. En effet, la CCG fait état de 143,69 millions de dirhams cumulés sur la même période, alors que l’engagement pris est d’environ 115,05 millions de dirhams, nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 2 mars.

En nombre, on compte 1.090 dossiers cumulés au 28 février 2020. Par produit, Damane Intelak comptabilise 914 demandes pour un montant de crédit bancaire de plus de 125 millions de dirhams. Dans le même sens, l’engagement dévoilé par la CCG affiche un total dépassant 100,57 millions de dirhams. Concernant le produit Intelak Al Moustatmir Al Qarawi, 162 dossiers ont été enregistrés et plus de 17,49 millions de dirhams de crédit comptabilisés au cumul jusqu’au 28 février 2020. En termes d’engagement, la CCG dévoile un montant de plus de 115,05 millions de dirhams. Du côté du produit Start-TPE, on compte à cette même date 14 dossiers et un montant total de crédits de 483.400 dirhams. La création d’emploi est l’un des objectifs majeurs de cette initiative. Au 28 février 2020, la CCG fait état de 2.211 emplois à créer.

La Banque populaire totalise plus de 426 crédits octroyés représentant à ce titre une part de 39% du nombre des crédits par banque, suivie d'Attijariwafa bank qui enregistre 342 dossiers de crédits (31%) et de BMCE Bank qui affiche un total de 173 crédits accordés (16%). Le Crédit Agricole compte 147 dossiers (14%). Pour sa part, BMCI enregistre jusqu'au 28 février 2 dossiers (0,2%).