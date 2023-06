Ouverture du 1er Yamaha Store: un nouvel espace dédié aux univers de la moto et de la musique

Le groupe Mina, distributeur de la marque Yamaha au Maroc depuis 1973, a inauguré le jeudi 15 juin le premier Yamaha store au Maroc, qui se trouve également être le premier en Afrique. Ce showroom, situé à Aïn Diab et bâti sur une superficie de plus de 3.000 mètres carrés, regroupe les deux univers de la marque: Yamaha Motors et Yamaha Musique. Un espace d’exposition de plus de 1.000 mètres carrés est dédié aux engins motorisés, alors que les instruments de musique et produits de sonorisation occupent un espace de 500 mètres carrés.

«Nous avons voulu créer cet espace pour nous rapprocher de nos clients, leur proposer un univers musical sur un espace de plus de 500 m². Ils y trouveront des instruments de musique, une salle où les visiteurs pourront tester ces instruments, ainsi qu’un studio d’enregistrement dans lequel les amateurs et professionnels de musique et de chant pourront venir les essayer», déclare Abdeslam Sijelmassi, PDG de Mina Group à Le360.

Lors d’une visite guidée dans ce nouvel espace, ce dernier a expliqué que Mifa Musique a déjà participé à l’équipement de grands projets culturels au Maroc, tels que le Grand Théâtre de Casablanca, le Grand Théâtre de Rabat ou encore le Grand conservatoire de Rabat. Dans ce cadre, le groupe a notamment noué un partenariat avec l’Orchestre philharmonique du Maroc. L’importateur distributeur a également assuré la sonorisation de mosquées, de salles d’universités, de chaînes hôtelières, de structures de restauration et des projets résidentiels.

Des projets dans l’éducation

Selon Abdeslam Sijelmassi, Mifa Musique a pour vocation de développer l’éveil musical, en particulier chez les jeunes. «La musique permet l’élévation des âmes. Nous sommes actuellement en discussions avec des partenaires pour mettre en place un programme national de formation pour les enseignants, sous forme de fascicules. Un projet qui sera déployé dans les écoles, les centres de jeunesse et au sein d’associations qui promeuvent l’éducation des jeunes».