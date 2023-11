Oujda: à la découverte de la nouvelle station de déminéralisation des eaux souterraines

Confrontée au défi grandissant de l’augmentation des sels minéraux dans ses eaux souterraines, Oujda a répondu avec une solution aussi innovante que durable: la déminéralisation. La mise en service, le 6 novembre, de la nouvelle station de déminéralisation des eaux souterraine, qui a nécessité un coût global de 46,5 millions de dirhams, constitue en effet un pas de géant dans la lutte contre les effets du changement climatique sur les ressources hydriques de la ville.

Fatima Zahra Inzaghi, ingénieure responsable à la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité d’Oujda (RADEEO), explique que cette station, équipée de technologies de pointe en matière de traitement de l’eau, recourt à des méthodes ultramodernes, telles que l’osmose inverse, pour déminéraliser l’eau. «L’installation de filtres à sable et de microfibres à cartouche aident à éliminer les impuretés dans les eaux souterraines», souligne-t-elle.

«Les filtres à sable sont utilisés pour le prétraitement de l’eau. Ce processus aide à réduire la turbidité et à éliminer les particules en suspension. Les filtres à cartouche de microfibres sont, de leur côté, utilisés pour une filtration plus fine. Ils sont capables de capturer des particules beaucoup plus petites que les filtres à sable. Ils sont particulièrement efficaces pour polir l’eau. La gestion des impuretés est un aspect essentiel de la préparation de l’eau pour le traitement avancé. Cette opération garantit une efficacité optimale du processus de déminéralisation», détaille la responsable.

Et de poursuivre: «Avec un débit total de 150 litres par seconde, cette station revêt un caractère important eu égard au phénomène de salinité qui affecte les eaux de la nappe phréatique. Elle a pour objectif la déminéralisation des eaux souterraines, l’amélioration de la qualité de l’eau potable, ainsi que la préservation de la capacité productive de la Régie en termes des ressources hydriques».

Cette station, dont les travaux ont été lancés en novembre 2022, a une portée significative, puisqu’elle dessert près de 150.000 habitants de la région ouest d’Oujda. Elle vient ainsi compléter l’approvisionnement en eau provenant du barrage Machraa Hammadi, essentiel pour satisfaire 50% des besoins annuels en eau potable de la ville.