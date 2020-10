© Copyright : DR

Kiosque360. Redressement progressif, dépenses de fonctionnement en hausse. Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration a publié ses orientations budgétaires 2021-2023 dans son rapport préalable au budget dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Les détails.

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2021, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration a publié un rapport préalable au budget. Un document qui permettra au Parlement d’établir une meilleure cohérence entre le budget et les orientations de la politique économique, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 5 octobre. Le tout selon une approche triennale.

Les perspectives? Après une récession estimée à 5,8% en 2020, le taux de croissance devrait atteindre les 4,8% en 2021, 4,2% en 2022 et 4,6% en 2023. Concernant les dépenses du budget général, elles sont estimées à 301,20 milliards en 2020, 307,81 milliards de dirhams en 2021, 310,97 milliards de dirhams en 2022 et 316,33 milliards de dirhams en 2022. Parmi elles, les dépenses de fonctionnement avoisinent les 231,82 milliards en 2021, 232,48 milliards de dirhams en 2022 et 238,61 milliards de dirhams en 2023, comme le précise le journal.

Quant aux dépenses d’investissement, elles devraient passer de 85,73 milliards de dirhams en 2020 à 75,99 milliards de dirhams en 2021, puis à 78,49 milliards de dirhams en 2022 avant d’atteindre les 77,72 milliards de dirhams en 2023. Les budgets des ministères sont notamment estimés à 46,13 milliards de dirhams en 2020 et à 47,69 milliards de dirhams en 2021, et les charges communes s'élèvent à 39,60 milliards de dirhams en 2020 et à 28,30 milliards de dirhams en 2021. D’autre part, le déficit budgétaire devrait afficher un creusement de 40 milliards de dirhams en 2020, se situant ainsi autour de 7,5% du PIB contre le taux de 3,4% initialement prévu, indique le quotidien avant d'en expliquer la raison, soit une éventuelle baisse de 40,7 milliards de dirhams des recettes ordinaires, attribuable principalement aux recettes fiscales, aussi bien domestiques que douanières.