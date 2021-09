© Copyright : DR

Le Maroc, à travers l’Office national marocain du tourisme (ONMT), sera absent lors de l’édition 2021 de l'International Golf Travel Market (IGTM), prévue du 18 au 21 octobre 2021, au Pays de Galles.

Un autre grand rendez-vous de promotion touristique duquel le Maroc sera absent. Il s’agit de l'International Golf Travel Market (IGTM), qui se tiendra du 18 au 21 octobre prochain au Pays de Galle, apprend Le360 de sources informées.

Dans un courrier adressé aux professionnels du secteur, l’ONMT a informé les concernés de l’annulation de la participation du Maroc «en raison des restrictions au voyage imposées par les autorités britanniques et au manque de participants». L’ONMT, dans son courrier, affirme ne pas savoir si l’édition de cette année pourrait se tenir en mode virtuel, comme celle de l’année dernière, à Marrakech.

«Par ailleurs, nous tenons à vous informer également que Reed Travel Exhibitions, les organisateurs de cet évènement, ne se sont pas encore prononcés sur la tenue d’une édition virtuelle de ce salon et que nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les prochains jours, dès qu’une décision officielle sera prise à ce sujet», précise la lettre de l’office, que dirige Adil El Fakir, aux professionnels.

L’International Golf Travel Market (IGTM) est le premier salon mondial B2B consacré aux fournisseurs, aux acheteurs et aux médias du tourisme golfique. L’évènement est organisé par Reed Exhibition qui compte un portfolio de plus de 500 évènements annuels organisés dans plus de 43 pays et attirant plus de 7 millions de participants.