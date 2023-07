Naissance de l’Institut de l’entreprise familiale du Maroc

Elles sont issues de secteurs et de territoires diversifiés et elles ont décidé de s’unir pour mieux travailler. Elles, ce sont une trentaine d’entreprises familiales, qui se sont réunies pour créer l’Institut de l’entreprise familiale du Maroc, l’IEF-MAROC.

Ces entreprises ont en commun leur volonté d’œuvrer individuellement et collectivement en faveur de la pérennité des entreprises familiales marocaines, encourager les meilleures pratiques de gouvernance familiale et faciliter leurs transmissions, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 3 juillet.

Les entreprises familiales représentent plus de 70 % du PIB mondial et plus de 90% du tissu entrepreneurial mondial. Le Maroc ne fait pas exception.

«L’IEF-MAROC ambitionne d’établir des liens solides avec ses homologues européens, arabes, africains et à travers le monde, capitaliser sur leurs expériences tout en développant un modèle marocain en promouvant l’entreprise familiale comme une véritable source de création de valeur et un moteur de l’innovation et de dynamisme de l’économie nationale», explique le quotidien.

La réussite dans leur transmission est un élément structurant de la solidité d’une économie et de sa pérennité. Mesurer objectivement leur valeur ajoutée, leur poids dans le PNB et dans la création d’emplois et construire les bases de données correspondantes font partie des objectifs de notre Institut et ce, par le biais de l’établissement de relations mutuellement bénéfiques avec le monde universitaire et de la formation des futurs managers et dirigeants d’entreprises.

«Nos membres, cooptés sur la base de leur maturité professionnelle, de leur parcours, de leur éthique et de leurs valeurs humaines et entrepreneuriales, sont des entreprises qui s’étalent de la 1ère à la 4e génération pour les plus anciennes», indique un communiqué porté par Kacem Bennani-Smirès, le président de cette nouvelle structure et Jalil Benabbès-Taarji, son vice-président.

L’IEF-MAROC œuvrera pour le progrès et la modernisation des entreprises familiales et pour leur meilleure contribution à l’économie de notre pays.