L'ambassadeur de SM le Roi en Espagne, Mme Karima Benyaich, a appelé, lundi à Madrid, les entrepreneurs espagnols à tirer profit des opportunités d'affaires qu'offre le Maroc et de sa situation privilégiée en tant que hub africain.

Lors d'une rencontre, organisée conjointement par la Fondation Carlos III et la banque espagnole Ibercaja, Mme Benyaich a présenté les opportunités d'investissement sur le marché marocain, mettant en avant les réformes politiques, économiques et sociales menées, au cours des vingt dernières années, par le Royaume, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, qui lui ont permis de se positionner à l'avant-garde du développement économique en Afrique.

La diplomate marocaine a, en outre, passé en revue les différents plans sectoriels lancés par le Maroc, qui ont favorisé l'émergence d'industries de pointe, notant que le Royaume est parfaitement conscient des défis posés, notamment ceux liés à l'inclusion de la frange de la population la moins favorisée au développement économique et à la réduction des disparités, indique un communiqué de l'Ambassade du Maroc.

Cette manifestation, qui a réuni plus d'une trentaine d'entrepreneurs espagnols opérant dans divers secteurs, a également été l’occasion pour Mme Benyaich de mettre en exergue l’engagement du Maroc à mettre en place un nouveau modèle de développement, conformément aux Hautes orientations royales, visant à assurer un développement harmonieux, inclusif et tourné vers l'avenir.

Après avoir mis en avant la position du Maroc en tant que hub continental, Mme Benyaich a invité les entrepreneurs présents à capitaliser sur leur savoir-faire reconnu et à tirer profit du climat des affaires très favorable au Maroc et des nombreuses opportunités qu'offre le Royaume, tant en matière économique que d'investissement. La diplomate marocaine a, par ailleurs, mis en exergue l'excellence et la singularité des liens unissant les deux Royaumes et les deux Familles royales.

La Fondation Carlos III est une association privée, à vocation internationale, qui vise à contribuer au développement de la culture, des arts et de la science, ainsi qu'à promouvoir les échanges entre les milieux entrepreneuriaux.