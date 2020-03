© Copyright : DR

Une délégation du bureau de la confédération patronale, conduite par le président de la CGEM, Chakib Alj, a tenu, vendredi à Rabat, une réunion avec le chef du gouvernement Saâd Eddine El Otmani. Compte rendu.

C’est la première rencontre CGEM-gouvernement depuis l’élection, le 22 janvier dernier, du binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi à la tête de la confédération patronale.

«Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer le partenariat autour d’objectifs communs visant l’amélioration du climat des affaires», souligne la CGEM dans un communiqué.

Les deux parties ont examiné plusieurs dossiers, notamment les accords de libre-échange, les mesurs douanières anti-contrebande, les délais de paiement, les marchés publics, la facilitation des procédures administratives, la révision du Code du travail, le partenariat public privé, l’arsenal législatif relatif à l’entreprise, à la formation professionnelle, à la recherche scientifique et à l’innovation, etc.



A l’issue de cette rencontre, le gouvernement et la CGEM ont convenu d’actualiser et d’activer la plateforme de travail commune. Il a été également décidé de mettre en place une cellule de veille stratégique, chargée de suivre et de résoudre les problèmes rencontrés par les entrepises, y compris ceux qui présentent un caractère urgent.