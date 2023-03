Match Maroc-Brésil: avec la perspective d’afficher complet, les hôteliers de Tanger se frottent les mains

Les hôtels de Tanger devraient afficher complet en cette nuit de samedi 25 mars, tant le nombre des réservations ne cesse d’augmenter depuis quelques jours. Et pour cause : la ville du détroit abrite le match amical Maroc-Brésil, première rencontre disputée par les Lions de l’Atlas après leur parcours exceptionnel à la Coupe du monde du Qatar.

Les billets du match s’étant écoulés quelques heures seulement après leur mise en vente, le Grand stade de Tanger devrait accueillir quelque 65.000 spectateurs. Résultat, les établissements d’hébergement de la ville connaissent à leur tour une forte demande. Déjà, pour la nuit du vendredi, le taux d’occupation enregistré était de 70%, fait savoir à Le360 Safouan Bouayad, le délégué régional du ministère de Tourisme à Tanger-Assilah.

Quant au nombre de réservations, il était le même jour à 5.200 chambres, et les demandes continuent d’affluer tout au long de la journée du samedi. Le responsable s’attend à ce que les établissements hôteliers de la ville, d’une capacité litière totale de 12.000 lits, affichent tout simplement complet pour la nuit du samedi 25 mars.

Un «boost» pour l’activité hôtelière

L’arrivée de milliers de fans du ballon rond à Tanger constitue une belle opportunité pour les opérateurs hôteliers de la ville. À en croire Safouan Bouayad, «cette manifestation sportive mondiale renforce sans doute le rayonnement de Tanger. C’est également un événement qui attire d’importants nombres de visiteurs, et qui aura des retombées positives pour le secteur touristique».

Le match Maroc-Brésil, qui coïncide avec le début du mois de ramadan et du printemps, offre ainsi aux hôteliers l’occasion de réaliser des gains, notamment durant cette période de basse saison. «C’est une véritable opportunité, surtout que la rencontre est organisée durant les mois de mars et du ramadan, où les taux d’occupation des hôtels sont généralement faibles», affirme le responsable.

«Tanger est prête»

«La ville de Tanger est prête», lance avec fierté Safouan Bouayad. Pour accueillir les visiteurs qui arriveront des différentes villes du Royaume, mais également du Brésil et même d’Espagne, les responsables du tourisme et les autorités de la ville ont prévu tous les dispositifs nécessaires, souligne-t-il. L’objectif étant de garantir le meilleur séjour possible à ces visiteurs, ainsi qu’une expérience qui permettra à la ville de se démarquer.

Parmi ces dispositifs, la préfecture de Tanger a mis en place des bus-navettes gratuits pour les supporters munis de tickets pour le match. Objectif: fluidifier la circulation et faciliter aux supporters le déplacement depuis et vers le stade et les principaux points de la ville.

Les opérateurs touristiques, à leur tour, sont bien conscients de l’importance de cet événement, sur lequel ils comptent capitaliser, pour relancer l’activité touristique dans la ville, ajoute le délégué régional.

En tout cas, ce n’est pas l’expérience qui manque à ces professionnels. La ville du détroit, rappelons-le, vient d’abriter plusieurs des matchs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2022. Et qui sait? Le Maroc ayant déposé une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la prochaine Coupe du monde, le nouveau statut de Tanger, en tant que destination touristique sportive, pourrait justement se confirmer.